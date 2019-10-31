В Заре построили две детские площадки

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31 октября 2019, 11:06Общество
В пензенском микрорайоне Заря завершили строительство двух игровых площадок рядом с домами для многодетных семей.
Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, подрядчик сдал две современные большие площадки, одна из которых – тематическая.
Их построили в части Зари «Ласточкино гнездо», где земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предоставляются многодетным семьям, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Также в настоящее время здесь идет строительство дорог на участках улиц Райской, Барышникова и Застрожного», - добавили в пресс-службе мэрии.
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