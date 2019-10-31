31 октября 2019, 11:06Общество

В Заре построили две детские площадки

В пензенском микрорайоне Заря завершили строительство двух игровых площадок рядом с домами для многодетных семей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, подрядчик сдал две современные большие площадки, одна из которых – тематическая.

Их построили в части Зари «Ласточкино гнездо», где земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предоставляются многодетным семьям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Также в настоящее время здесь идет строительство дорог на участках улиц Райской, Барышникова и Застрожного», - добавили в пресс-службе мэрии.

Общество
просмотров 47

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншоты - https://www.penza-gorod.ru/news/v_mikrorayone_lastochkino_gnezdo_zavershena_ustanovka_detskoy_ploshchadki/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ