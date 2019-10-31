В Заре построили две детские площадки

В пензенском микрорайоне Заря завершили строительство двух игровых площадок рядом с домами для многодетных семей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, подрядчик сдал две современные большие площадки, одна из которых – тематическая.

Их построили в части Зари «Ласточкино гнездо», где земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предоставляются многодетным семьям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Также в настоящее время здесь идет строительство дорог на участках улиц Райской, Барышникова и Застрожного», - добавили в пресс-службе мэрии.