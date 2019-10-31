31 октября 2019, 14:18Происшествия

В Пензе мужчина сломал дверь в здание и вышел через окно

Пензенские росгвардейцы задержали мужчину, который, по версии охранника, пытался проникнуть в здание в неадекватном состоянии.

В управление Росгвардии поступило сообщение о том, что в одно из пензенских зданий вошел мужчина в неадекватном состоянии. Он сломал дверь, а потом попытался скрыться через окно. На предупреждения охранника не реагировал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину, который подходил под описание очевидца, задержали на месте и доставили в отделение полиции.

Охранник опознал подозреваемого, но тот уверял, что ничего не помнит. Совершение противоправных действий он отрицал.

Происшествия
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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