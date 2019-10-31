В Пензе разработали программу комплексного развития сельских территорий

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31 октября 2019, 15:38Общество
В министерстве сельского хозяйства Пензенской области разработали проект региональной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время он находится на этапе согласования.
Главная цель программы – сохранение общей численности сельского населения, поэтому работа будет направлена на улучшение жилищных условий, обеспечение занятости.
Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, ожидается, что не менее 30% населения области будет жить в селах.
Конкретные направления работы программы – «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», пишет ИА «Пенза-Пресс».
Исполнители будут проводить мероприятия по строительству или приобретению домов для сельских жителей, по договорам найма жилого помещения, по содействию сельскохозпроизводителям в получении высшего образования и прохождения производственной практики студентами аграрного вуза.
Также программа предусматривает благоустройство сельских территорий: развитие водоснабжения, газификации и транспортной инфраструктуры.
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