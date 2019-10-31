Пензенские больницы будут принимать пациентов в праздники. ГРАФИК

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 октября 2019, 13:21Политика
В региональном минздраве определили порядок работы медицинских организаций Пензенской области в выходные и праздничные дни – 2, 3 и 4 ноября.
Оказание скорой медицинской помощи, а также специализированной в условиях круглосуточных стационаров будет обеспечено в обычном режиме, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения, 2 ноября прием в поликлиниках будет осуществляться по графику субботы. В этот день организованы дополненные дни приема врачами-неврологами и ультразвукового исследования.
3 ноября в поликлиниках Пензенской области врачи будут работать только по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и иных справок.
4 ноября в региональных поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и оказание неотложной медицинской помощи на дому.
Обратиться в кабинеты неотложной медицинской помощи или вызвать врача на дом можно будет 2 и 4 ноября с 8:00 до 14:00. Телефоны контакт-центров для взрослых: 999-130, 8 (937) 431-54-40, для детей: 990-130, 8 (937) 412-60-29.
Номера телефонов дежурных администраторов, к которым можно обращаться круглосуточно, размещены здесь и на сайтах медицинских организаций.
31 октября 2019, 15:38В Пензе разработали программу комплексного развития сельских территорий
31 октября 2019, 15:07В Пензе ночью бродяга проник в квартиру и украл деньги - УМВД
31 октября 2019, 14:42Леонид Левин посетил с рабочим визитом Заречный
31 октября 2019, 14:18В Пензе мужчина сломал дверь в здание и вышел через окно
31 октября 2019, 13:39В Пензе подписали контракт с новым мэром
31 октября 2019, 13:21Пензенские больницы будут принимать пациентов в праздники. ГРАФИК
31 октября 2019, 12:53Пензенских водителей призывают быть внимательнее из-за гололеда
31 октября 2019, 12:26Новогодние елки на улицах Пензы пройдут в 14 местах