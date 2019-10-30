В Пензе пройдут акции и квесты, посвященные Дню народного единства

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30 октября 2019, 16:52Общество
1 ноября в Пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова пройдут мероприятия для детей и взрослых, посвященные Дню народного единства (0+).
Тематическая программа «Я, ты, он, она - вместе целая страна» включает в себя несколько акций. В 11:00 посетители библиотеки смогут написать Большой этнографический диктант.
Детям в это время покажут анимированный комикс по книге Ю. А. Кузнецова и Р. Ш. Янова «Путешествие в историю Сурского края» (0+). Также всем желающим сотрудники библиотеки предлагают принять участие в квилт-акции «Дерево единства» - оформить арт-объект «Дерево единства», пишет ИА «Пенза-Пресс».
Для любителей и знатоков пензенского краеведения пройдет этноквест «Культурная мозаика», а выставка-путешествие «Здесь все мое, и я отсюда родом» познакомит гостей с книгами, произведениями декоративно-прикладного творчества и предметами национального быта народов Пензенской области и фотоработами победителей областного конкурса «Этновзгляд».
«В книжном зале будут проходить показы фильмов видеостудии «Глобус» о многонациональной культуре Пензенского края и состоится мультсеанс по сказкам народов России», - сообщили сотрудники Лермонтовской библиотеки.
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