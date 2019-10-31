В Пензе ночью бродяга проник в квартиру и украл деньги - УМВД

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31 октября 2019, 15:07Криминал
В пензенскую полицию заявила о краже 62-летняя женщина.
Она сообщила, что ночью в ее квартиру проник неизвестный, взломав пластиковое окно. Он похитил из сумочки 3 500 рублей и скрылся.
Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 41-летний бродяга, уже имевший проблемы с законом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он признался в содеянном. По факту кражи проводится проверка.
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