В Пензе ночью бродяга проник в квартиру и украл деньги - УМВД

В пензенскую полицию заявила о краже 62-летняя женщина.

Она сообщила, что ночью в ее квартиру проник неизвестный, взломав пластиковое окно. Он похитил из сумочки 3 500 рублей и скрылся.

Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 41-летний бродяга, уже имевший проблемы с законом, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он признался в содеянном. По факту кражи проводится проверка.