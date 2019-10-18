18 октября 2019, 16:38Общество

В Пензенской области прогнозируют увеличение производства мяса и птицы

Заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков сделал прогнозы по годовым показателям в отрасли животноводства.

18 октября Андрей Бурлаков открыл публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в региональном управлении ветеринарии. Глава минсельхоза озвучил высокие показатели в развитии животноводства.

«Планируем, что в Пензенской области будет произведено 386 тысяч тонн мяса – это второй показатель в физическом весе по Приволжскому федеральному округу. По прогнозам, в течение трех-четырех лет мы достигнем показателя производства в 500 тысяч тонн», - сказал министр Андрей Бурлаков.

В текущем году ожидается, что производство молока достигнет 343 тысяч тонн и превысит уровень прошлого года.

«В ближайшее время в Пензенской области будет введен в эксплуатацию молочный комплекс в Сердобском районе на 5200 голов дойного стада. Соответственно, в ближайшие 1-1,5 года мы увеличим производственный показатель по молоку на 60 тысяч тонн», - добавил глава пензенского минсельхоза.

Он также рассказал о новых проектах по производству яиц: в Каменском районе в конце октября откроется первая очередь птицефабрики.

По прогнозам минсельхоза, за год средние темпы роста в секторе пензенского животноводства составят 7-7,5%, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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