В Наровчатском районе в ДТП погиб мужчина

По предварительным данным, 19 сентября в 20:45 на 33 километре дороги «Н.Ломов-граница Пензенской области» автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 37-летний водитель, сбил пешехода.

Травмы, полученные в результате аварии, оказались для 37-летнего пострадавшего смертельными. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что мужчина скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».