В Наровчатском районе в ДТП погиб мужчина

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20 сентября 2019, 12:36Происшествия
В Наровчатском районе Пензенской области произошла смертельная авария.
По предварительным данным, 19 сентября в 20:45 на 33 километре дороги «Н.Ломов-граница Пензенской области» автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 37-летний водитель, сбил пешехода.
Травмы, полученные в результате аварии, оказались для 37-летнего пострадавшего смертельными. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что мужчина скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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