На ул. Антонова иномарка едва не сбила пешеходов. ВИДЕО

Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались вечером 26 июля на пешеходном переходе улицы Антонова.

Судя по кадрам, иномарка ехала по второй полосе, перестроилась в первую, чтобы обогнать машину, пропускавшую двух пешеходов, и едва не сбила пензенцев. После легковушка, не останавливаясь и не сбавляя скорость, поехала дальше.

Напомним, за непропуск пешехода на «зебре» водителям грозит штраф – до 2500 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».