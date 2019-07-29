29 июля 2019, 17:58Общество

На ул. Антонова иномарка едва не сбила пешеходов. ВИДЕО

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети об опасном маневре легковушки.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались вечером 26 июля на пешеходном переходе улицы Антонова.

Судя по кадрам, иномарка ехала по второй полосе, перестроилась в первую, чтобы обогнать машину, пропускавшую двух пешеходов, и едва не сбила пензенцев. После легковушка, не останавливаясь и не сбавляя скорость, поехала дальше.

Напомним, за непропуск пешехода на «зебре» водителям грозит штраф – до 2500 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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