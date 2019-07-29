На ул. Антонова иномарка едва не сбила пешеходов. ВИДЕО

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29 июля 2019, 17:58Общество
Пензенский автолюбитель рассказал в Сети об опасном маневре легковушки.
Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались вечером 26 июля на пешеходном переходе улицы Антонова.
Судя по кадрам, иномарка ехала по второй полосе, перестроилась в первую, чтобы обогнать машину, пропускавшую двух пешеходов, и едва не сбила пензенцев. После легковушка, не останавливаясь и не сбавляя скорость, поехала дальше.
Напомним, за непропуск пешехода на «зебре» водителям грозит штраф – до 2500 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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