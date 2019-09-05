Губернатор подарил районным СМИ 26 машин

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05 сентября 2019, 13:26Общество
5 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках фестиваля «А мы из Пензы» вручил представителям районных СМИ сертификат.
Издания получили 26 автомобилей, сообщает с места событий Надежда Саченкова. Сертификат вручили начальнику Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Екатерине Шнайдер.
«В регионе многое делается для поддержки журналистов. Для сельской прессы новые автомобили – серьезное подспорье. Надеюсь, что Иван Белозерцев продолжит создавать условия для работы журналистов, чтобы Пензенская область была на одном из первых мест», - отметил депутат Государственной Думы Леонид Левин.
Напомним, фестиваль «А мы из Пензы» проходит в рамках молодежного международного форума «mediaАКЦЕНТ» (18+) в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Начался он свыставки инновационных молодежных проектов. После участников ждут лекции и мастер-классы от знаменитых журналистов. Среди почетных костей — председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, депутат Государственной Думы РФ Федерального Собрания РФ Леонид Левин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, журналист «1 канала» Антон Верницкий, телеведущая канала «Россия 1» Татьяна Ремезова и другие, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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