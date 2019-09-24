Житель Спасска покусился на деньги спящего знакомого

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ночью 20 июня мужчина пришел к своему знакомому за сигаретами, постучал в дверь, но никто не откликнулся. Он понял, что жилище открыто и вошел внутрь. Там увидел спящего хозяина и его портмоне на столе. Горожанин взял из кошелька 45 тысяч рублей и убежал. Деньги он потратил на новый телефон, погашение долгов и продукты.

Через некоторое время его задержали полицейские. Мужчина признал свою вину. Ему назначили один год исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».