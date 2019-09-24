Житель Спасска покусился на деньги спящего знакомого

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 сентября 2019, 15:04Криминал
31-летнего жителя города Спасска Пензенской области осудили за кражу из дома знакомого.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ночью 20 июня мужчина пришел к своему знакомому за сигаретами, постучал в дверь, но никто не откликнулся. Он понял, что жилище открыто и вошел внутрь. Там увидел спящего хозяина и его портмоне на столе. Горожанин взял из кошелька 45 тысяч рублей и убежал. Деньги он потратил на новый телефон, погашение долгов и продукты.
Через некоторое время его задержали полицейские. Мужчина признал свою вину. Ему назначили один год исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 сентября 2019, 19:44Пензенская прокуратура недовольна работой инспекторов минлесхоза
24 сентября 2019, 19:37В Нижнем Ломове создадут виртуальный концертный зал
24 сентября 2019, 19:33В Пензенской области с нового года увеличат пособие на первенца
24 сентября 2019, 19:29Пензенские бухгалтера проводят мастер-классы для начинающих
24 сентября 2019, 19:18Пензенские врачи рассказали об изменениях в станции «скорой помощи»
24 сентября 2019, 19:12За неделю около 2000 пензенцев обратились в больницы с простудой
24 сентября 2019, 19:07В Пензе в рамках старта отопительного сезона запустили 52 котельных
24 сентября 2019, 17:59Депутаты Пензенской Гордумы определят председателей комиссий