На ул. Окружной легковушка влетела в «Яндекс.Такси»

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28 июня 2019, 13:33Происшествия
В Пензе на улице Окружной днем 27 июня произошла авария. Об этом информагентству рассказал очевидец.
Мужчина прислал в редакцию фотографии с места происшествия. Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 12.00 возле бизнес-инкубатора.
Судя по фото, иномарка влетела в заднюю часть машины «Яндекс.Такси». От удара последнюю отбросило вперед, и она врезалась в ограждение.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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