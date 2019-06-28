На ул. Окружной легковушка влетела в «Яндекс.Такси»

В Пензе на улице Окружной днем 27 июня произошла авария. Об этом информагентству рассказал очевидец.

Мужчина прислал в редакцию фотографии с места происшествия. Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 12.00 возле бизнес-инкубатора.

Судя по фото, иномарка влетела в заднюю часть машины «Яндекс.Такси». От удара последнюю отбросило вперед, и она врезалась в ограждение.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».