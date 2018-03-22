В Пензе планируют при онкодиспансере построить диагностический корпус

О контроле над тем, как реализуются в регионе проекты федерации, докладывал первый зампред правительства Андрей Кулинцев. Контролирующие функции возложены на специально созданный проектный офис Пензенской области.

«В 2017 году Пензенская область являлась участником 11 федеральных проектов, на реализацию которых из федерального, регионального и местного бюджетов выделено более четырех миллиардов рублей», - сказал он.

Одним из самых значимых был назван проект по организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов. Точкой в его успешном выполнении стал ввод в эксплуатацию в начале 2018 года перинатального центра. Поэтому в 2019-м область станет участником реализации десяти федеральных проектов. Самым привлекательным для инвесторов станет Сердобск, которому подписью Дмитрия Медведева был официально присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. С предлагаемыми льготами для бизнеса его просто обязаны наполнить резидентами.

«Налог на прибыль первые пять лет - 0%, в дальнейшем 5% вместо 20. И, что самое удивительное даже для меня, внебюджетные фонды - 7% вместо 33%, представляете, какая это преференция», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Министру здравоохранения после его доклада о состоянии материально-технической лечебных учреждений председатель правительства указал на вопрос доступности первичной медпомощи в сельских территориях.

«Мы сейчас покупаем передвижные маммографы и флюорографы, для того, чтобы даже те районы, которые насчитывают больше десяти тысяч жителей, могли пользоваться передвижными формами», - сказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Министр отдельно остановился на диагностике онкологических заболеваний. В последнее время в регионе делают ставку на то, чтобы обнаруживать заболевания на ранних стадиях. Поэтому ситуация требует строительства при онкодиспансере диагностического корпуса, это вопрос примерно 720 миллионов рублей.