Пожилые пензенцы закружились в вальсе

Пензенцы отметили День пожилого человека в танце. В киноконцертном зале Пенза прошел губернаторский бал для пенсионеров. В нем приняли участие пары из всех уголков региона. В программе были как медленные, так и энергичные танцы.

Губернаторский бал в киноконцертном зале «Пенза» открыл классический вальс. Танцевали пенсионеры и под быстрые мелодии. Мероприятие в городе проводят уже третий год подряд. По словам организаторов, с каждым разом участников становится все больше.

«Пензенская область большая. Все, кто учился вместе, жил рядом, теперь встречаются здесь, обнимаются, радуются, делятся опытом, и танцуют. Мы душой не стареем и каждый год очень ждем этот праздник», - поделилась председатель пензенского отделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова.

Многие участники бала пронесли любовь к танцам через всю жизнь и до сих пор занимаются в творческих коллективах, поэтому их движения отработаны до автоматизма. Есть и те, кто начал заниматься уже в зрелом возрасте. Теперь они не представляют свою жизнь без танцев.

«Нельзя сидеть дома и смотреть телевизор, нужно заниматься танцами и петь. Здорово, что проводят такой бал. Долголетие - это когда человек старается петь, танцевать от души, улыбаться и чувствовать себя всегда празднично», - отметил участник бала Иван Егоров.

Организаторы отмечают, что такой формат празднования Дня пожилого человека оказался очень удачным и в следующем году пензенские пенсионеры вновь соберутся на губернаторском балу (0+).