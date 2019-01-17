В Пензе дети с риском для жизни играют в заброшенном доме

Жители Железнодорожного района Пензы опасаются заброшенного дома №3 по проезду Жемчужному. Расселенную двухэтажку начали сносить весной 2018 года, однако до логического завершения дело так и не дошло. Тем временем здание рушится само на глазах. Существует реальная угроза обрушения стройматериалов прямо на прохожих.

С крыши дома под массой снега на проезжую часть и пешеходную зону упала балка. Длина - около шести метров. По счастливой случайности рядом в этот момент не было ни пешеходов, ни автомобилей. Теперь может обрушиться очередная часть кровли. Как замечают местные жители, падение стройматериалов с крыши - не редкость. В апреле 2018 года двухэтажку расселили, в мае начались работы по сносу.

«Все работы были резко прекращены в июле, группа, которая занималась сносом, уехала. Мы обратились в администрацию города с просьбой разъяснить, что происходит. Нам ответили, что дом не расселен и не передан на баланс, и никто не может заниматься сносом, так как это незаконно. По письмам срок демонтажа был назначен на 31 декабря 2018-го, а 28 числа того же месяца поступила информация, что снос перенесли ровно на год», - рассказал житель Пензы Виталий Мерекин.

Он же пытался выяснить через правоохранительные органы, кто производил снос двухэтажки, но так и не получил ответа. Дом стал местом сбора асоциальных личностей. Летом и осенью там ютились люди без определенного места жительства. Некоторые горожане устроили в здании свалку. С риском для жизни играет местная детвора.

«Ребята лезут туда, где интересно, то есть в развалины, играют со стеклом, кирпичом. Были случаи, когда дети наносили себе очень серьезные травмы», - добавил Виталий Мерекин.

Местные жители намерены обратиться в прокуратуру для прояснения ситуации, сложившейся с домом №3 по проезду Жемчужному. И надеются, что до начала официального сноса территорию заброшенного дома хотя бы огородят.