В Пензенской области прошел форум для детей-сирот

На базе лагеря «Звездочка» в Бессоновском районе состоялся семинар, на котором школьников и студентов учили создавать и реализовывать социально-значимые проекты. Причем, все участники - это дети, оставшиеся без попечения родителей. Инициатор форума - некоммерческая организация из Москвы. Столичные специалисты не первый год проводят такие семинары по всей стране. К ребятам из Пензенской области они приехали уже во второй раз.

Воспитанники Неверкинской школы-интерната начали социально-экологический проект «Чистый берег» ради сохранения природы и на благо людей. Его задача - сохранить сельскую речку Илим. С ноября школьники убирают в пойме реки мусор, расклеивают листовки и проводят различные акции, к которым привлекают односельчан. Конечная цель - обустроить на берегах реки зону отдыха.

«Сделаем песочницу для малышей, деревья посадим, скамеечки, мусорные баки поставим. Полно дел», - сказал воспитанник Неверкинской школы-интерната Александр Скачков.

Эту работу школьники начнут в мае. Тогда же и студенты из Башмаково приступят к новому этапу проекта «Фиксики». Так будет называться детский центр досуга, который они планируют открыть осенью. Помещение уже нашли, теперь там необходимо сделать ремонт. По замыслу учащихся Башмаковского филиала Нижнеломовского многопрофильного техникума, центр будет предназначен для родителей, которым не с кем оставить своих детей на пару часов.

«У меня маленький ребенок. Трудно, когда с ним стоишь в очереди при оформлении документов, ребенок устает. Так бы отвела его, и была бы спокойна, и быстрее справлюсь с делами», - отметила студентка башмаковского филиала Нижнеломовского многопрофильного техникума Анастасия Масленникова.

Свои первые социальные проекты ребята создают в рамках межрегионального проекта. Его инициатором выступила московская некоммерческая организация «Новые технологии развития». С 2012 года столичные специалисты ездят по городам России, и помогают воплощать в жизнь идеи детей, оставшихся без попечения родителей. За шесть лет в проект было вовлечено более 5000 человек из 20 регионов страны.

Пензенская область участвует впервые. Работать со школьниками и студентами начали в ноябре 2017 года. Тогда для них провели первый, вводный семинар, на котором команды придумали идеи своих проектов. Теперь следующий этап, на нем ребята поделились тем, что успели сделать. Затем для них провели мастер-классы и различные тренинги по коммуникации. По словам организаторов, необходимо научить детей, из так называемой социально незащищенной категории граждан, общаться и работать в команде.

«Потому что для того, чтобы сделать доброе дело, и довести его до ума необходимо наладить коммуникации, пойти в администрацию или обратиться к депутатскому корпусу, найти партнеров, ресурсы, материальные, физические или интеллектуальные», - сказала программный директор АНО «Новые технологии развития» Надежда Аленина.



Готовые проекты ребята должны представить к середине октября. Авторы самых лучших отправятся на встречу с командами из других регионов. В 2018-м вместе с Пензенской областью их - пять. Форум участников пройдет в ноябре в Москве (0+).