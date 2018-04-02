Юный аккордеонист из Пензы отправится на Кубок мира в Литву

Воспитанник пятой музыкальной школы Пензы Илья Захаров вернулся из Ростова-на-Дону с победой в престижном всероссийском конкурсе аккордеонистов. Девятилетний мальчик получил путевку на Кубок мира в Литву и шанс посетить Пекинскую академию музыки и танца. Сам юный музыкант утверждает, что не он выбрал музыку, а она его.

Он уверенно дает советы и, кажется, уже испытал на себе, что значит быть настоящим артистом, занимается музыкой ежедневно не меньше двух часов. Своим инструментом Илья Захаров гордится особенно: аккордеон ручной работы - большая редкость. С его помощью он победил в престижнейшем музыкальном конкурсе России «Аккордеон плюс» (0+).

В Ростове-на-Дону ему не оказалось равных. В репертуаре юного маэстро - классическая музыка и признанные образцы романтики.

В коллекции юного аккордеониста - 17 дипломов и 12 кубков с музыкальных конкурсов и фестивалей. Музыкальная история Ильи началась, когда в пять лет на день рождения он попросил аккордеон.

«На аккордеоне занималась старшая дочь, потом перешла на гитару. Илюшку интересовало, ну, как любого ребенка, понажимать на кнопочки. Дочка надевала на себя инструмент, вела мех, а он обнимал ее сзади и пальцами самые простые мелодии», - рассказала мама Ильи Юлия Захарова.

В Пекин на занятия в академии музыки и танца Илья Захаров отправится осенью. Сам конкурс проходил в восьмой раз.

«Это ежегодный конкурс. Он проводится при поддержке международного музыкального центра «Гармония». Его цель - выявление молодых исполнителей. По итогам конкурса даются рекомендации для участия в Кубке мира», - объяснил преподаватель детской музыкальной школы №5 Пензы Павел Тезиков.

Кубок мира среди аккордеонистов продет в сентябре в Литве (0+). Юный музыкант, его близкие и преподаватель решили, что обязательно воспользуются шансом заявить о себе на международном уровне.