Водитель чудом увернулся от автоледи-камикадзе на трассе в Пензе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 ноября 2019, 11:03Общество
В группе социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись, сделанная на трассе М-5 «Урал» в границах Пензенской области. Ее автор едва не стал участником жуткого ДТП.
Автомобиль с видеорегистратором двигался в районе строительного гипермаркета «Вектор». Скорость была небольшой, и перед сближением с двигающейся по правой полосе фурой водитель не стал разгоняться. Как выяснилось несколько мгновений позже, это решение спасло ему жизнь.
Из-за грузовика неожиданно выехала Kia Picanto. Женщина за рулем решила перестроиться, проехав поперек сразу две полосы и минуя двойную сплошную линию.
Больше, чем удачливость обоих водителе, комментаторов поразила выдержка «оператора». За кадром не слышны ни крепкие выражения, ни даже сигнал клаксона.
«А потом скажет, я завершала маневр, мне должны были уступить», - иронично отметил один из пользователей Сети, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 ноября 2019, 13:02В пензенских поликлиниках и больницах открыта запись на УЗИ в дополнительный день...
26 ноября 2019, 12:34В Бессоновском районе из горящего склада спасли мужчину
26 ноября 2019, 12:04«Гробят людей». Пензенец рассказал об опасном поведении таксиста
26 ноября 2019, 11:34В Пензенской области ищут пострадавших от действий ОПГ
26 ноября 2019, 11:03Водитель чудом увернулся от автоледи-камикадзе на трассе в Пензе
26 ноября 2019, 10:33Иван Белозерцев поставил задачи по дальнейшей реализации нацпроекта БКАД
26 ноября 2019, 10:02Пензенец рассказал о несанкционированной свалке на Севере
26 ноября 2019, 09:32Среднестатистический пензенец может купить на свой доход тонну картофеля