Соцсети: в районе пензенского автовокзала автоледи сбила пешехода

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода в Пензе.

По словам очевидицы, около 11 часов утра во вторник, 26 ноября, на пешеходном переходе в районе здания автовокзала автомобиль ВАЗ-2114 сбил пожилую женщину. В комментарии также говорится, что за рулем отечественной машины находилась девушка.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сообщение появилось под постом о другом ДТП – с участием животного. В Пензе ищут хозяев хаски, которая попала под машину на улице Рябова. Собаку отнесли в ветеринарную клинику, у нее травма черепа.

«Малышка в ошейнике, хозяева, найдитесь», - говорится в публикации.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».