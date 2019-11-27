Соцсети: в районе пензенского автовокзала автоледи сбила пешехода

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27 ноября 2019, 11:33Происшествия
В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода в Пензе.
По словам очевидицы, около 11 часов утра во вторник, 26 ноября, на пешеходном переходе в районе здания автовокзала автомобиль ВАЗ-2114 сбил пожилую женщину. В комментарии также говорится, что за рулем отечественной машины находилась девушка.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Сообщение появилось под постом о другом ДТП – с участием животного. В Пензе ищут хозяев хаски, которая попала под машину на улице Рябова. Собаку отнесли в ветеринарную клинику, у нее травма черепа.
«Малышка в ошейнике, хозяева, найдитесь», - говорится в публикации.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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