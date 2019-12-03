На пр. Победы странная женщина бросалась на автомобили

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03 декабря 2019, 10:01Общество
В пензенской группе социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которую попала ведущая себя неадекватно на дороге женщина.
Автор кадров уточнил, что они были сделаны на проспекте Победы. К автомобилю, за которым он ехал, подошла женщина, еле стоящая на ногах. Умудрившись миновать странного пешехода, машина двинулась дальше, а дама переключила свое внимание на транспортное средство автора видео.
Она подошла к автомобилю и оперлась на капот. Видимо, чтобы припугнуть женщину, водитель нажал на газ. Поняв, что приглашать ее в салон или переводить через дорогу никто не собирается, пензячка гостеприимно развела руками и пропустила машину вперед.
«Ходит, кидается на машины. Из-за нее собралась большая пробка», - говорится в посте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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