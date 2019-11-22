На опасном переходе на ул. Большой Арбековской заработал светофор

На улице Большой Арбековской запустили светофор. Это произошло спустя два дня после того, как на опасном пешеходном переходе насмерть сбили человека. Напомним, вечером 19 ноября 31-летняя женщина на автомобиле Ford Focus совершила наезд на 52-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте.

Серьезной предпосылкой установить в этом месте регулировщик стала авария, которая произошла еще год назад. Напомним, на том же месте в октябре погиб мужчина. Участок дороги включили в нацпроект «БКАД», однако предотвратить новую трагедию не успели, пишет ИА «Пенза-Пресс».