02 октября 2017, 16:34Происшествия В Нижнеломовском районе перевернулась иномарка В Пензенской области 32-летний водитель легковушки пострадал в аварии.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, в селе Пешая Слобода 32-летний мужчина, управлявший «Датсун Мидо», съехал на машине в кювет и перевернулся.

Водителя с травмами доставили больницу. По факту ДТП проводят проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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