В Нижнеломовском районе перевернулась иномарка

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02 октября 2017, 16:34Происшествия
В Пензенской области 32-летний водитель легковушки пострадал в аварии.
По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, в селе Пешая Слобода 32-летний мужчина, управлявший «Датсун Мидо», съехал на машине в кювет и перевернулся.
Водителя с травмами доставили больницу. По факту ДТП проводят проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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