04 сентября 2018, 17:37Происшествия

В Арбеково столкнулись две иномарки – есть пострадавший

В Пензе на проспекте Строителей произошло ДТП. Столкнулись Audi Q7 и Volkswagen Passat.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась в 21.10 у дома №2Б. В результате происшествия 34-летнего водителя Volkswagen с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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