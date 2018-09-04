В Арбеково столкнулись две иномарки – есть пострадавший

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04 сентября 2018, 17:37Происшествия
В Пензе на проспекте Строителей произошло ДТП. Столкнулись Audi Q7 и Volkswagen Passat.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась в 21.10 у дома №2Б. В результате происшествия 34-летнего водителя Volkswagen с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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