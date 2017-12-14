14 декабря 2017, 12:34Происшествия В Терновке иномарка насмерть сбила мужчину В Первомайском районе Пензы под колесами иномарки погиб пешеход.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, авария произошла 14 декабря около шести часов утра. На улице Центральной напротив дома №7 «Киа Рио» сбила мужчину. За рулем автомобиля находился 36-летний водитель.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП начали проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Фото с места происшествия опубликовал подписчик группы «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот с https://vk.com/penza_live

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