В Терновке иномарка насмерть сбила мужчину

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14 декабря 2017, 12:34Происшествия
В Первомайском районе Пензы под колесами иномарки погиб пешеход.
По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, авария произошла 14 декабря около шести часов утра. На улице Центральной напротив дома №7 «Киа Рио» сбила мужчину. За рулем автомобиля находился 36-летний водитель.
Пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП начали проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Фото с места происшествия опубликовал подписчик группы «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».
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