17 октября 2017, 17:31Происшествия В аварии на улице Чаадаева пострадала женщина В Железнодорожном районе Пензы рядом с заправкой произошла авария.

Фото с места происшествия опубликовал подписчик группы «Подслушано у водителей. Пенза» в «ВКонтакте». На снимке видна «Митсубиси» с покареженными крылом и капотом. Неподалеку от нее стоит грузовик с помятой кабиной.

По официальной информации,на улице Чаадаева, 165 столкнулись автомобиль «Мерседес Бенц», за рулем которого сидел 47-летний мужчина, и Mitsubishi ASX под управлением 26-летней женщины. Ее доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По данному факту проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.

Происшествия

просмотров 121

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: Скриношт с https://vk.com/podslushano_avto_58

Новости по теме: