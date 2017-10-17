В аварии на улице Чаадаева пострадала женщина

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17 октября 2017, 17:31Происшествия
В Железнодорожном районе Пензы рядом с заправкой произошла авария.
Фото с места происшествия опубликовал подписчик группы «Подслушано у водителей. Пенза» в «ВКонтакте». На снимке видна «Митсубиси» с покареженными крылом и капотом. Неподалеку от нее стоит грузовик с помятой кабиной.
По официальной информации,на улице Чаадаева, 165 столкнулись автомобиль «Мерседес Бенц», за рулем которого сидел 47-летний мужчина, и Mitsubishi ASX под управлением 26-летней женщины. Ее доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По данному факту проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.
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