19 декабря 2017, 19:12Общество Жители Пензенской области спасают реку от загрязнения Экологическим бедствием может обернуться соседство реки со свалкой. В одноименном селе уже несколько лет предприниматель, который занимается сбором отходов, сбрасывает их в овраг рядом с рекой. Местных жителей беспокоит, что гниющий мусор попадет в сточные воды и, таким образом, станет источником заразы.

«Спасите от гибели нашу реку!» С такой просьбой обратились к сотрудникам телеканала «Экспресс» жители села Поим Пензенской области. Местный предприниматель несколько лет отравляет отходами территорию, которая прилегает к реке. Его техника свозит сюда мусор со всех уголков села.

«Он этот мусор сваливает в овраг, где зараза течет со сточными водами и попадает через ручей непосредственно в реку, а потом попадает в другую», - рассказал житель села Поим Василий Кисляков.

Давно известно, что бизнес на отходах приносит весьма неплохую прибыль. По словам местных жителей, предприниматель не просто загрязняет территорию, но и требует платить за эту «коммунальную услугу» с человека по 70 рублей в месяц. Даже жители Пензы, говорят, что за вывоз бытовых отходов платят меньше. Тот, кто не заключил договор с бизнесменом, теперь и вовсе вынужден ходить по судам.

«К нам поступали квитанции, но договор мы с ним не заключали. Мы обращались к главе администрации села, который сказал, что они недействительны. Через некоторое время пришел судебный приказ, согласно которому я должен товарищу Сухову, за оказание услуг 1380 рублей, а также 1500 рублей за юриста и госпошлину в 200 рублей», - рассказал житель села Евгений Папшев.

Поэтому, с недавних пор, люди стараются утилизировать мусор своими силами. Элементарная услуга жителям небольшого села оказалась не по карману. Пластик, стекло, и картон они сдают в пункты приема в Белинском. Остальные отходы сжигают в банях и печах.

«У меня две галанки дома, я сжигаю картофельные очистки, варю курам, собачке и кроликам», - поделилась жительница села Поим Людмила Гришина.

Местная администрация, на вопрос, как гектар земли рядом с рекой и жилыми домами, стал последним пристанищем твердых бытовых отходов, ответила, что его судьба была решена еще в 2011 году, на одном из собраний. Сам же предприниматель, комментируя ситуацию, признался, что этой несанкционированной свалкой, он, якобы, больше не пользуется.

Единственным выходом местные жителя видят закрытие свалки. Мусор они предлагают свозить в соседнее село. Там, по мнению собравшихся, есть более подходящие условия для складирования бытовых отходов.

«Вопрос шел по силосной яме. Правда, не здесь, а в Шарове, потому что у них где-то есть силосная яма, которую можно приспособить под свалку», - прокомментировал глава администрации Белинского района Николай Дружинин.



Глава администрации Поимского сельсовета Наталья Кострикина заверила, что в ближайшее время планируется заключить договор с другой организацией. После этого весь мусор из реки можно будет утилизировать на специальном полигоне в городе Белинский. При этом вопрос, кто будет ликвидировать несанкционированную свалку в селе, и возмещать нанесенный природе ущерб, пока остается открытым.

Общество

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