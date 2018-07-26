Погибла одна из туристок, сплавлявшихся по реке на катамаране в Хакасии

В ГУ МЧС России по Республике Хакасия сообщили о судьбе туристов из Пензенской области, которые были на перевернувшемся катамаране.

Всего на катамаране было шесть человек: женщина с ребенком из Москвы, двое мужчин, ребенок и женщина из Пензы.

«Двое мужчин и дети спаслись. Также было найдено тело одной из женщин, его передали на экспертизу. Поиски второй продолжаются», - отметили в пресс-службе.

Напомним, туристы сплавлялись на катамаране по реке Она, когда произошло крушение. Поиски людей велись как с земли, так и с воздуха.

Видекомментарий начальника Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александра Себова.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».