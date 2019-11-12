В Кузнецком районе расчистили 1 035 километров реки Труев

В Пензенской области на двух реках завершаются работы по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России.

На реке Труев в Кузнецком районе расчистили ложе пруда протяженностью 1 035 километров. Сейчас специалисты занимаются тем, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный рыбным запасам.

На участке реки Колышлей - от деревни Карауловки до села Сущевка - к 1 декабря должны вывезти разработанный грунт, который сейчас находится на карте намыва, и провести рекультивационные мероприятия. Водоем является единственным источником водоснабжения населенных пунктов, находящихся поблизости.

На работы здесь, в том числе на компенсацию ущерба водным биологическим ресурсам, было выделено 5 млн рублей, уточнили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Из них 2,8 млн рублей уже нашли применение.

Напомним, ранее в пензенское водохранилище запустили почти 2 000 кг рыбы, пишет ИА «Пенза-Пресс».