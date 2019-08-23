В Пензу прибудет частица мощей Николая Чудотворца

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, святыня прибудет в храм по благословению митрополита Серафима в 12 часов. Поклониться ей можно ежедневно с 7 до 19 часов до 1 сентября. В период пребывания ковчега с мощами в стенах собора после божественной литургии будет совершаться молебен и акафист святителю Николаю Чудотворцу.

Постоянное место хранения частицы мощей этого святого - Казанский храм города Кузнецка, куда ее передала из своей родовой замковой церкви итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго, пишет ИА «Пенза-Пресс».