В Пензу прибудет частица мощей Николая Чудотворца

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23 августа 2019, 11:33Общество
25 августа в Успенский кафедральный собор города Пензы прибудет ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.
Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, святыня прибудет в храм по благословению митрополита Серафима в 12 часов. Поклониться ей можно ежедневно с 7 до 19 часов до 1 сентября. В период пребывания ковчега с мощами в стенах собора после божественной литургии будет совершаться молебен и акафист святителю Николаю Чудотворцу.
Постоянное место хранения частицы мощей этого святого - Казанский храм города Кузнецка, куда ее передала из своей родовой замковой церкви итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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