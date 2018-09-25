Глава Пензы поздравил работников дошкольного образования

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25 сентября 2018, 17:08Общество
Глава Пензы Николай Тактаров поздравил работников пензенских учреждений дошкольного образования с профессиональным праздником.
«Быть воспитателем – настоящее призвание, ведь работа с детьми требует максимальной отдачи, внимания, терпения, упорства, снисходительности и усилий. Только человек с добрым сердцем, широкой душой, проницательным взглядом и искренним желанием может найти подход к детям и разглядеть в каждом из них неповторимую индивидуальность и интересный характер.
Вы не просто воспитываете и учите ребят чему-то новому, но выполняете благородную и ответственную миссию по формированию достойной смены нашему поколению. Вы помогаете малышам познавать окружающий мир, изучать его, формировать свое мировоззрение с добротой, честностью и любовью», - отмечается в поздравлении.
Он поблагодарил сотрудников учреждений дошкольного образования за важную работу, пожелал им здоровья, успехов, счастья, жизненной энергии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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