Пензенским школьникам и мамам расскажут о ПДД

До 15 сентября в Пензенской области ежедневно будет проходить акция "Внимание-дети!" (0+). Ее проводят сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами регионального Министерства образования.

В школах с учениками и их родителями проведут профилактические беседы, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В детский садах инспекторы ГИБДД вместе с воспитателями в игровой форме напомнят малышам значения сигналов светофора, а также дорожных знаков. Во всех образовательных учреждениях пройдут тематические викторины, конкурсы и соревнования.

Кроме этого, в медицинских учреждениях для будущих мам проведут тренинги и практические занятия по безопасной фиксации ребенка в

автомобиле. А школьники из отряда юных инспекторов движения вместе с сотрудниками ГИБДД напомнят водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.