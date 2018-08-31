Пензенским школьникам и мамам расскажут о ПДД

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02 сентября 2018, 13:23Общество
До 15 сентября в Пензенской области ежедневно будет проходить акция "Внимание-дети!" (0+). Ее проводят сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами регионального Министерства образования.
В школах с учениками и их родителями проведут профилактические беседы, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
В детский садах инспекторы ГИБДД вместе с воспитателями в игровой форме напомнят малышам значения сигналов светофора, а также дорожных знаков. Во всех образовательных учреждениях пройдут тематические викторины, конкурсы и соревнования.
Кроме этого, в медицинских учреждениях для будущих мам проведут тренинги и практические занятия по безопасной фиксации ребенка в
автомобиле. А школьники из отряда юных инспекторов движения вместе с сотрудниками ГИБДД напомнят водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
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