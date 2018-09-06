Пензенец выложил в Сеть видео с автобусами-«обочинщиками»

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06 сентября 2018, 15:04Общество
Житель Пензы разместил в Сети видео, которое, по его словам, было сделано на дороге в Ухтинке. В ролике видно, как общественный транспорт объезжает пробку по обочине.
«Некоторые водители маршруток и автобусов ездят как хотят, создают аварийные ситуации и считают, что им это дозволено. Не стоит забывать, что они, в первую очередь, перевозят пассажиров, а те должны таким "умникам" указывать на нарушения. Это хамство и наглость нужно прекращать», - написал в комментариях к посту один из пользователей.
Горожане, обсуждая пост, отметили, что для борьбы с систематическими нарушениями Правил дорожного движения (ПДД) на этом участке дороги намерены обратиться в полицию.
Напомним, согласно ПДД, движение автомобилей по обочинам запрещено. За нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей или лишение водительских прав. Езда по обочине опасна тем, что там могут находиться пешеходы или велосипедисты. К тому же, «обочинщики», пытаясь вернуться в свой ряд, создают помехи другим автомобилистам и увеличивают затор. На дорогах подобное поведение многие сравнивают с хамством и неуважением к другим участникам движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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