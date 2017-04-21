23 апреля 2017, 14:15Общество Пензенцев просят сообщать о незаконной смс-рекламе Взять кредит, воспользоваться службой такси или купить что-то по выгодной цене. Пензенцы жалуются на навязчивую смс-рассылку рекламных сообщений. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы сообщили, что распространителей спама можно привлечь к ответственности.

По обращениям граждан ведомство готово инициировать проверки. Вместе с тем специалисты советуют внимательно читать договоры. Нередко пензенцы сами дают согласие на получение рекламных сообщений.

«Нужно обращать внимание на это, когда вы заполняете какие-либо карты, анкеты в магазинах. Если договор содержит строчку согласии на обработку персональных данных, на получение рекламы по смс, и вы там поставили галочку, то в этом случае мы не можем применять меры административного воздействия», пояснила Оксана Кузнецова, руководитель Управления ФАС России по Пензенской области.

Если окажется, что рекламодатель отправлял смс без вашего согласия, юридическому лицу может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей. А с должностных лиц могут взыскать от четырех до двадцати тысяч рублей.

Общество

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