В Пензенской области из-за пестицидов гибнут пчелы

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16 июля 2017, 10:15Общество
Пензенские пчелы на грани выживания! По подсчетам регионального общества пчеловодов, количество пчелиных семей резко сокращается.
Сейчас по области их насчитывается около 40 тысяч. В 90-х годах их количество достигало 100 тысяч. Причина гибели - отравление пчел пестицидами. По словам председателя общества пчеловодов региона Юрия Кабанова, в Пензенской области нарушают правила обработки полей ядохимикатами.
«Никто не знает, какие химикаты пылят на наших полях. Вот сейчас в Евросоюзе запретили неоникотиноиды применять - это такой ядохимикат, которые токсичнее дуста, а у нас его применяют.
Нарушают обработку полей с наземного транспорта, самолетами. Запрещается обрабатывать поля при скорости ветра больше 3 метров в секунду, а у нас обрабатывают. Запрещают обрабатывать днем, а у нас», - говорит Юрий Кабанов, председатель общества пчеловодов Пензенской области.
Кроме того, пасечников не оповещают заранее о том, где и в течение какого времени будет проводиться обработка полей. Со своей проблемой пензенские пчеловоды намерены обратиться в правительство Пензенской области. К тому же, как отмечают в минсельзозе региона, интерес к пчеловодству, как к одному из наиболее перспективных направлений малого агробизнеса, возрастает. На территории области на сегодняшний день насчитывается порядка 2 тысяч пасек. В основном это личные подсобные хозяйства.
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