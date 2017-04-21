23 апреля 2017, 12:56Общество В Пензе подростка накажут за издевательства над котенком В Пензе органами дознания завершено предварительное расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.

В ноябре прошлого года двое школьников выложили в Сеть фотографии замученного до смерти котенка. Над животным 16-летний парень и 13-летняя девочка жестоко издевались.

В отношении юноши прокурором Первомайского района Пензы утвержден обвинительный акт по 245-ой статье Уголовного кодекса России. В отношении девочки дело прекращено в силу ее возраста.

Общество

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