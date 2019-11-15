Названы сроки завершения строительства дорог в микрорайоне Заря

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15 ноября 2019, 13:36Общество
Жители микрорайона «Ласточкино гнездо» поселка Заря просят обустроить внутриквартальные дороги до улицы Надежды. С соответствующим обращением они пришли на прием к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.
Новые дороги в микрорайоне будут появляться ежегодно в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ – 50 миллионов рублей в год. Причем приоритет в составлении графика очередности будет отдаваться тем участкам, где строится больше домов.
«До конца года мы определимся с перечнем работ и объемом средств, и вместе с представителями микрорайона примем решение о том, какие дороги войдут в проект в следующем году. К 2025 году все дороги в Заре должны быть в надлежащем состоянии», - заверил градоначальник.
Еще в 2015 году были проложены дороги на улицах Счастливой и Киселевой. В 2019-м был заключен муниципальный контракт на обустройство проезжей части и прилегающих объектов на улицах Барышникова, Застрожного и Райской. Объекты должны быть сданы в декабре, уточнили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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