10 июня 2019, 13:36Общество

В День России пензенцы выйдут на массовую зарядку

12 июня в Пензе пройдет общегородская зарядка (0+).

Мероприятие начнется в 9.00 на Юбилейной площади. Принять участие в зарядке приглашают всех желающих.

Организаторы обещают участникам яркие эмоции и прилив энергии, а также подарки - футболки с символикой зарядки, сообщает пресс-центр облправительства.

Подробности можно узнать здесь.

Напомним, первая массовая зарядка в Пензе состоялась 1 июня, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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