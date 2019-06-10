В День России пензенцы выйдут на массовую зарядку

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10 июня 2019, 13:36Общество
12 июня в Пензе пройдет общегородская зарядка (0+).
Мероприятие начнется в 9.00 на Юбилейной площади. Принять участие в зарядке приглашают всех желающих.
Организаторы обещают участникам яркие эмоции и прилив энергии, а также подарки - футболки с символикой зарядки, сообщает пресс-центр облправительства.
Подробности можно узнать здесь.
Напомним, первая массовая зарядка в Пензе состоялась 1 июня, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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