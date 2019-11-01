Мэр Пензы поручил разобраться с маршрутками до Зари и Нефтяника

В пятницу, 1 ноября, мэр Пензы Андрей Лузгин и сотрудники администрации посетили Зарю с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 2020 году здесь начнется возведение пристроя к детскому саду, который открылся в 2017-м. Новое помещение будет рассчитано на 120 детей, причем половину мест выделят под ясельные группы. По словам начальника управления капитального строительства Игоря Умнова, на данном этапе идет разработка проектной документации, после чего она будет направлена на государственную экспертизу.

Также сотрудники администрации посетили площадку, где строится дом на 50 квартир для детей-сирот. Подрядчик завершает отделочные работы, чтобы приступить к благоустройству территории.

Градоначальник обратил внимание на необходимости развития досуга для жителей разных возрастов. Например, на территории уличного комитета «Ласточкино гнездо» уже обустроена детская площадка. Игровая зона будет пользоваться популярностью у молодых семей, чьи частные дома появятся на земельных участках, предоставленных под индивидуальное строительство.

Андрей Лузгин отметил, что жители Зари и Нефтяника жалуются на проблемы с общественным транспортом, и поручил провести мониторинг качества оказания услуги.

«После проведения ряда проверок будут приняты необходимые меры, направленные на удовлетворение транспортных потребностей жителей микрорайонов», - пояснили в пресс-службе мэрии.