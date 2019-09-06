Мэр Пензы рассказал о ходе реконструкции оборонительного вала

"Оборонительный вал. Специалисты готовят основание под верхнюю прогулочную зону. В ближайшее время начнется обустройство верхнего покрытия. Подготовлены к установке элементы ограждения и малые архитектурные формы.

Продолжаются работы по устройству лестницы к Спасскому собору, которая соединит улицу Кирова с Соборной площадью. Активная деятельность сейчас идет на площади со стороны улицы Московской, готовят основание под мощение из гранита и бетонной плитки», - написал градоначальник.

Напомним, активная фаза благоустройства оборонительного вала началась весной. На реконструкцию забрали звонницу и мортиру, территорию обнесли забором. Здесь монтируется лестница с ул. Кирова к Спаскому собору, а территория у храма и вблизи нее будет вымощена плиткой.

Оборонительный вал на ул. Кирова является знаковым для пензенцев. Здесь находилась крепость Пенза, которая через много лет превратилась в областной центр. Автором исторической композиции является художник-архитектор Азарий Маматкадзе, пишет ИА «Пенза-Пресс».