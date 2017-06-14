Оборонительный вал на ул. Кирова будут реконструировать

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 июня 2017, 19:23Общество
Оборонительный вал, расположенный на улице Кирова, реконструируют. Одна из достопримечательностей Пензы обретет новый облик.
Планируется не только облагородить сам вал, но и сделать проход с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.
«Там, где вал, сделаем из бревен стену с проходом и со смотровой площадкой, чтобы можно было подняться на нее. Я думаю, та часть улицы Кирова еще больше изменится и будет очень красиво и привлекать внимание туристов», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Здание военкомата, расположенное на улице Белинского, сносить не планируется. Исторический облик памятного места будет сохранен. Кроме того, планируется реконструкция строений, расположенных рядом с Оборонительным валом.
14 июня 2017, 20:13В Пензе приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Зенит»
14 июня 2017, 20:05Пензенцы 5 лет трудились над копией пункта техобслуживания поездов
14 июня 2017, 19:50В Кузнецком районе начали строить новую амбулаторию
14 июня 2017, 19:43На «Эхо Пензы» рассказали о предстоящих выборах в ЗакСобр
14 июня 2017, 19:32Полицейские задержали промышлявшую в Пензе преступную группу
14 июня 2017, 19:23Оборонительный вал на ул. Кирова будут реконструировать
14 июня 2017, 19:16В 2017 году завершат внешнюю отделку Спасского собора в Пензе
14 июня 2017, 19:08«Бетониум» станет уникальным предприятием по производству домокомплектов в Пензе...