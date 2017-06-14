14 июня 2017, 19:23Общество Оборонительный вал на ул. Кирова будут реконструировать Оборонительный вал, расположенный на улице Кирова, реконструируют. Одна из достопримечательностей Пензы обретет новый облик.

Планируется не только облагородить сам вал, но и сделать проход с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.

«Там, где вал, сделаем из бревен стену с проходом и со смотровой площадкой, чтобы можно было подняться на нее. Я думаю, та часть улицы Кирова еще больше изменится и будет очень красиво и привлекать внимание туристов», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Здание военкомата, расположенное на улице Белинского, сносить не планируется. Исторический облик памятного места будет сохранен. Кроме того, планируется реконструкция строений, расположенных рядом с Оборонительным валом.

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