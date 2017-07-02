02 июля 2017, 12:50Общество Исторический центр Пензы кардинально преобразится Новый проект концептуально свяжет главные архитектурные объекты центральной части Пензы: Спасский собор, комплекс "Оборонительный вал" и улицу Белинского.

Облик верхней части улицы Кирова в скором времени изменится. Территория, на которой когда-то располагалась крепость Пензы, предстанет перед жителями и гостями сурской столицы во всей красе: старый забор, спрятавшийся за зарослями, уберут, исчезнут и кирпичные постройки, закрывающие собой вид на исторические здания улицы Белинского, которая сохранилась до наших дней практически в первозданном виде.

«Весь этот ряд гаражей мы убираем. Мы провели предварительные переговоры с владельцами кафе "Нева". Мы организовываем от него до здания №8 по улице Белинского пешеходную связь, вы видите фрагмент лестницы здесь. Ее, как два акцента, будут обрамлять башни, и фрагмент крепостной стены», - рассказал главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

Проект реконструкции единой архитектурной территории, в которую входят комплекс "оборонительный" вал", улица Белинского, а также лестница, ведущая к Спасскому собору, был разработан по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

Стоит отметить, что четыре здания из пяти, располагающихся на бывшей линии присутственных мест, являются памятниками истории и культуры.

«Я полагаю, что с исторической точки зрения, возможно, мы даже и восстанавливаем справедливость. Потому что, скорее всего, люди попадали в губернские учреждения, которые находились здесь в 19 веке, разными путями. И, скорее всего, с улицы Кирова - как раз той дорогой, которую пытаются организовать к собору», - сообщил председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский.

Чтобы воплотить проект в жизнь придется решить и некоторые земельные вопросы. Так,

например, около Спасского собора часть территории огорожена забором, за которым находится заброшенная стройка.

«Данная территория находится в зоне Р2 - в зоне городской рекреации. И желание гражданина построить гостиницу в этом месте будет противоречить тому законодательству, тому правовому полю в сфере земельных отношений, которые есть сегодня в городе», - сообщил начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов.

По мнению чиновников, создание новой культурно-исторической территории позволит дать жизнь архитектурным постройкам, а также усилит туристическую привлекательность Пензы.

Общество

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