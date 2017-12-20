20 декабря 2017, 10:38Общество Виктор Кувайцев отчитался перед жителями Пензы Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выступил с отчетным докладом о предварительных итогах социально-экономического развития города в 2017 году перед жителями, общественниками, бизнесменами.

По словам Виктора Кувайцева город проводит большую работу по увеличению доходности бюджета.

«Реализация данных мероприятий позволила городу увеличить показатели по налоговым и неналоговым доходам в этом году на 360 млн рублей по отношению к предыдущему году. Темп прироста составил 8%. Всего за 2017 год поступление доходов в бюджет города ожидается в сумме более 11,5 млрд руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 4,8 млрд рублей. Общее исполнение бюджета планируется на уровне 97% », - сообщил глава гордаминистрации.

Также Виктор Кувайцев остановился на развитии предпринимательства, образования, транспорта, строительстве и реконструкции соцобъектов, дорог.

«К нормативному состоянию приведено 45,5% дорог нашего города. Работа в рамках приоритетного проекта продолжится и в 2018 году», - заверил он.

Однако, несмотря на успехи, есть и проблемы, подчеркнул Виткор Кувайцев. Одна из самых сложных – изношенность теплосетей на 80%.

«В этом году нам удалось повысить объем фактически проведенных работ на 70% от уровня объема 2016 года и достигнуть показателя 11 км отремонтированных тепловых сетей, на эти цели было направлено более 300 млн рублей. […] Для решения проблем с сетями в этом году утверждена инвестиционная программа филиала Мордовский ПАО «Т Плюс» по модернизации и реконструкции магистральных сетей теплоснабжения города Пензы на 2018-2020 годы. В соответствии с программой в следующем году запланировано вложить в строительство, реконструкцию и модернизацию трубопроводов также более 300 млн рублей», - сообщил мэр.

Также Виктор Кувайцев обозначил основные цели на 2018 год, в числе которых – строительство школ, ремонт дорог, создание комфортной среды.

«Качество жизни жителей - основная оценка эффективности работы администрации города Пензы и ее повышение – наша главная задача на предстоящий год. И, надеюсь, что 2018 год принесет нам новые успехи в развитии, как экономики, так и социальной сферы. Наши успехи сегодня – залог стабильного будущего. И только вместе мы сможем решить стоящие перед нами задачи!» - подвел он итог.

После доклада глава горадминистрации ответил на вопросы горожан о строительстве модульных котельных, программе по наружному освещению, о финансировании системы образования.

Оценку деятельности городских властей дал председатель облправительства Николай Симонов. Он отметил успехи города по реализации федеральных программ, и в целом в решении социально-экономических проблем жизнеобеспечения пензенцев, сообщает пресс-служба мэрии.

Полный текст доклада Виктора Кувайцев можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otchitalsya_pered_zhitelyami_penzy/

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