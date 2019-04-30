Кувайцев подал документы на участие в предварительном голосовании ЕР

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01 мая 2019, 10:03Политика
Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования для определения кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Пензенскую Гордуму зарегистрировал еще двоих участников.
Документы подали по территориальной группе №2 заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Космачев и по территориальной группе №3 глава администрации города Пензы, координатор партийного проекта «Городская среда» Виктор Кувайцев.
«Итоговый список кандидатов предварительного голосования будет сформирован после завершения дебатов всеми участниками предварительного голосования. Сейчас проводится окончательная проверка предоставленных документов», - сообщили в оргкомитете.
Предварительное голосование «Единой России» пройдет в конце мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты Гордумы.
01 мая 2019, 10:03Кувайцев подал документы на участие в предварительном голосовании ЕР
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