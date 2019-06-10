Валерий Лидин поздравил пензенских пловцов с победой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 июня 2019, 13:02Спорт
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин встретился с пензенскими спортсменами-пловцами, членами сборной России, которые представляли область на всемирных играх юных соотечественников в Ханты-Мансийске.
Пензенцы завоевали 12 медалей и в составе сборной России взяли первое общекомандное место. Ребята вернулись в выходные, но уже приступили к тренировкам в рамках спортивных летних сборов детской лиги плавания Поволжья.
Как отметили в пресс-службе регионального отделения партии, во многом такой впечатляющий результат пловцов стал реальностью благодаря условиям, созданным в регионе для занятий плаванием и водными видами спорта. Пензенские единороссы помогли с приобретением спортивной формы и оплатили команде проезд.
«Спасибо вам, за высокие результаты, которые вы с уверенностью продемонстрировали на столь престижных соревнованиях. Мы надеемся, что наша поддержка и наши усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы дети занимались спортом и поднимались на верхние ступеньки пьедесталов почета в различных соревнованиях, будут способствовать пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Мы гордимся вами и хотим, чтобы как можно больше пензенских детей приобщались к физкультуре и спорту», — сказал Валерий Лидин.
В знак благодарности пловцы передали Валерию Лидину кубок, который они привезли из Ханты-Мансийска. Его планируется выставить в музее при ЗакСобре.
10 июня 2019, 14:36В Неверкинском районе в ДТП пострадали две женщины
10 июня 2019, 14:06В районе пензенского зоопарка полыхает дом - соцсети
10 июня 2019, 13:36В День России пензенцы выйдут на массовую зарядку
10 июня 2019, 13:04Гришаев назвал причины роста смертельных ДТП в регионе
10 июня 2019, 13:02Валерий Лидин поздравил пензенских пловцов с победой
10 июня 2019, 12:34Для пензенцев хотят открыть больше авианаправлений
10 июня 2019, 12:03Болевой шок. Пензенцы просят спасти покалеченного кота
10 июня 2019, 11:33Пензу подсветили праздничной иллюминацией. ФОТО