Валерий Лидин проголосовал на праймериз «Единой России»

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26 мая 2019, 11:36Политика
26 мая секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Гордумы.
Валерий Лидин прибыл на голосование в 8.30 на счетный участок, расположенный в средней школе № 30. К этому времени в фойе избиратели уже занимали очередь.
«В рамках предварительного голосования по отбору кандидатов в Пензенскую городскую Думу партия предоставила возможность всем кандидатам донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах, заручиться поддержкой избирателей. Сегодняшнему дню предварительного голосования предшествовала серьезная, ответственная работа. Было организовано 25 встреч участников предварительного голосования с избирателями.
На телеканале «Экспресс» были организованы дебаты, которые транслировались в прямом эфире. Также можно было смотреть дебаты на странице в социальной сети «Одноклассники» и на YouTube. Всего прошло 48 туров дебатов. Участники представили свои программы развития города Пензы, высказали свои предложения по вопросам развития системы образования, сферы ЖКХ, городской среды, здравоохранения, экономики в целом и промышленных предприятий», — отметил он.
Напомним, участки для голосования работают до восьми вечера. Валерий Лидин добавил, что пензенцы проявляют активность.
Выборы депутатов в Пензенскую городскую Думы состоятся 8 сентября.
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