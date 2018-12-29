Пензенская область - лидер ПФО по объему производства мяса

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29 декабря 2018, 13:33Общество
По итогам 11 месяцев 2018 года Пензенская область стала лидером Приволжского федерального округа по темпам роста производства скота и птицы.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, за январь-ноябрь производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 286,2 тыс. тонн, что на 10,8% больше уровня аналогичного периода 2017 года.
В итоге Пензенская область вышла на первое место в округе по объему производства мяса с показателем в 49,3 тыс. тонн.
Кроме того, регион – лидер ПФО по приросту надоя молока, на втором месте – по обороту организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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