09 октября 2017, 11:37Общество В Пензенской области сняли с продажи центнер мяса Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало данные о результатах проверки мясной продукции в третьем квартале 2017 года.

Сотрудники ведомства проверили в июле, августе и сентябре 228 объектов, в том числе – организации розничной и оптовой торговли, предприятия общепита, мясоперерабатывающие предприятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Выяснилось, что из 413 образцов один не соответствует санитарно-техническим показателям, 24 – микробиологическим.

По результатам проверок составлено 204 протокола об административном правонарушении. Снято с реализации 38 партий мясной продукции общим весом 124,6 кг. Наложено 204 штрафные санкции на сумму 612 000 рублей, сообщает пресс-служба управления.

Общество

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