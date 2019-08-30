Пензенцам предлагают дарить учителям лес, а не цветы

В Пензенской области жителяпредлагают не покупать учителям на 1 Сентября цветы, а подарить им лес. С таким призывом обратилось движение ЭКА, которое запустило всероссийскую акцию «Лес вместо букета» (0+.)

Как сообщает областной минсельхоз, на сайте PosadiLes.ru можно выбрать количество деревьев, внести пожертвование на их посадку, оформить подарочный сертификат и подарить его на День знаний. Этот презент можно посвятить учителю, школе или классу.

Деревья волонтеры будут высаживать осенью и весной в регионах страны на территориях, где по разным причинам пострадали лесные насаждения. Обладатели сертификатов получат фото и GPS-координаты.

По информации организаторов, за четыре года существования проекта собрали средства на посадку более 5 тысяч деревьев.

Стоит отметить, что это не первая акция, которую планируют провести в рамках Дня знаний. К пензенцам также обращалась руководитель «Квартала Луи» Мария Львова-Белова. Она предложила внести пожертвования на содержание детей-отказников в областной детской больнице им. Филатова (подробности - тут).

Подобные мероприятия проводятся по всей России. Жителям страны различные благотворительные организации предлагают сделать доброе дело и поддержать больных и нуждающихся.

Возрастные ограничения на акции - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».