Экс-глава пензенского УФСБ получил новое назначение

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05 июня 2019, 17:06Бизнесновости
Генерал-майор Сергей Сизов стал новым начальником УФСБ России по Челябинской области.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, указ о назначении был подписан президентом 23 мая. К исполнению обязанностей Сергей Сизов приступил 5 июня.
Напомним, с 2014 по 2016 годы Сергей Сизов был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, затем руководил территориальным органом госбезопасности в Пензенской области. В конце мая на этом посту его сменил Дмитрий Поляков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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