Экс-глава пензенского УФСБ получил новое назначение

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, указ о назначении был подписан президентом 23 мая. К исполнению обязанностей Сергей Сизов приступил 5 июня.

Напомним, с 2014 по 2016 годы Сергей Сизов был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, затем руководил территориальным органом госбезопасности в Пензенской области. В конце мая на этом посту его сменил Дмитрий Поляков, пишет ИА «Пенза-Пресс».