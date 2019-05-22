В УФСБ прокомментировали массовую эвакуацию в Пензе

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22 мая 2019, 17:59Криминал
22 мая в Пензе эвакуировали посетителей 14 объектов. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Поступили ложные сообщения о минировании объектов. Ни одно из них не подтвердилось, ни одного взрывного устройства найдено не было», - пояснили в ведомстве.
Проверку проводили в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в крупных торговых центрах – всего в 14 объектах. О том, сколько людей было эвакуировано, в УФСБ не сообщили.
Напомним, о произошедшем стало известно благодаря пользователям в соцсети. Это не первая подобная ситуация: 13 апреля ложные звонки о минировании касались пензенских школ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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